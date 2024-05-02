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06:01, 3 мая 2024Экономика

Найдена самая дорогая квартира России

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России стоит почти 2 млрд руб.
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России, объявление о продаже которой опубликовано на «Авито Недвижимости», стоит почти два миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в апреле 2024 года на платформе было выставлено на продажу в среднем 1,74 миллиона первичных и вторичных квартир по всей стране. Среди них встречаются и дорогостоящие варианты в элитных районах Москвы.

Если брать только вторичный рынок, то самая дорогая квартира среди доступных для приобретения сегодня на платформе стоит 1,84 миллиарда рублей. Столько продавцы хотят получить за трехуровневую резиденцию площадью 724 квадратных метра на Пречистенской набережной с видом на знаменитую работу Зураба Церетели — памятник Петру I. Шестикомнатная квартира занимает три уровня в премиальном ЖК «Баркли Плаза». Помимо спален с собственными ванными комнатами, гостиной с видом на террасу и кабинета, в резиденции предусмотрены спортивный зал и собственный лифт, который спускается в подземный паркинг жилого комплекса.

Ранее были названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России. Оказалось, что самый высокий доход от вложений в недвижимость получают в Норильске и Горно-Алтайске.

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      Екатерина Смирная
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