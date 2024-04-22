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12:33, 22 апреля 2024Экономика

Названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России

РИА: выгоднее всего инвестировать в недвижимость Норильска и Горно-Алтайска

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самый высокий доход от вложений в недвижимость получают в Норильске и Горно-Алтайске. В каких российских городах выгоднее всего инвестировать в жилье, выяснило агентство РИА Новости.

Так, в Норильске аренда жилья может принести почти 29 процентов годовых. Такой показатель аналитики объясняют быстрыми темпами роста цен на городскую недвижимость. В Горно-Алтайске доходность составила почти 24 процента годовых. Третью строчку рейтинга занимает Таганрог с доходом от аренды жилья в пределах 23,8 процента.

Челябинск, согласно результатам исследования, продемонстрировал доходность в размере 22,2 процента, Владикавказ — 21,6 процента, Салехард — 21,2 процента. В Магадане на аренде жилья можно заработать 21,2 процента годовых, в Магнитогорске — 20,7 процента годовых. Чуть меньше 20 процентов годовых можно выручить за сдачу в аренду объекта в Чебоксарах и Махачкале.

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Антитоп агентства возглавил Южно-Сахалинск, где реальная доходность от инвестиций в жилье ушла в минус (минус 2,2 процента годовых). В столице показатель также отстает, не превышая 1,2 процента годовых. Таким образом, в этих двух городах доходы от покупки жилья под инвестиции соответствуют уровню потребительской инфляции: сдача квартиры в аренду позволяет лишь сохранить вложенный капитал, но не преумножить. Доходность от вложений в квартиры в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске и Сочи варьируется в пределах 3-5 процентов годовых.

При подсчетах учитывалась средняя доходность по однокомнатной квартире площадью 35 «квадратов» за 2021-2023 годы, включая налоги, коммунальные платежи и капремонт.

Ранее москвичам назвали локации с самыми низками ставками по аренде. Самое доступное для аренды жилье в пределах МКАД располагается в районе Северное Медведково.

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      Виктория Клабукова
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