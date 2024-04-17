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08:59, 17 апреля 2024Экономика

Москвичам назвали районы с самыми низкими ставками по аренде

«Яндекс Аренда»: дешевле всего снять жилье в пределах МКАД можно в Медведково
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Самое доступное для аренды жилье в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) располагается в районе Северное Медведково. Рынок столичной недвижимости проанализировали специалисты «Яндекс Аренды». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В месяц за квартиру в этом районе придется платить в среднем 46 тысяч рублей. Дешево снять квартиру можно также в районе Выхино-Жулебино — ставки держатся на уровне 47 тысяч рублей в месяц. Немногим дороже обойдется аренда жилья в Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном — за 48 тысяч рублей в месяц.

За границами МКАД дешевле всего можно снять квартиру в Новой Москве. В Поселениях Десеновское и Рязановское нанимателям предлагаются объекты за 37-38 тысяч рублей в месяц. Как правило, это студии и однокомнатные квартиры. В рамках бюджета в 45 тысяч рублей можно рассмотреть варианты съема жилья в Южном Бутово (43,9 тысячи рублей в месяц), Косино-Ухтомском районе (44,6 тысячи рублей) и Некрасовке (44,7 тысячи рублей).

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В среднем по Москве снять студию или «однушку» можно за 60 тысяч рублей в месяц — за полгода показатель вырос на 8 процентов. В то же время предложение таких лотов увеличилось: на сегодняшний день доля малогабаритного жилья на столичном рынке аренды выросла до 34 процентов. Ставки по аренде двух- и трехкомнатных квартир в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, причем за последние 6 месяцев расценки в сегменте снизились на 19 процентов. Куда дешевле можно снять жилплощадь в Вешняках — арендная плата в этом районе приближается к 56 тысячам рублей. Меньше чем за 62 тысячи рублей в месяц можно снять «двушку» в Некрасовке и Кузьминках.

По мнению руководителя сервиса Романа Жукова, период со второй половины апреля до конца мая — наиболее удачное время для долгосрочной аренды квартиры. С марта, как поясняет эксперт, ставки аренды замедлили рост, а в экспозицию вернулись бюджетные лоты. Цены могут снизиться еще больше ближе к майским праздникам, когда ожидается сезонное сокращение спроса.

Ранее аналитики обнаружили, что аренда жилья в первом квартале 2024 года подешевела в половине российских городов. Заметнее всего цены снизились на съемные квартиры в Астрахани, Магнитогорске и Кемерове.

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      Виктория Клабукова
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