Россияне назвали заработок на майские праздники

47 процентов россиян заявили, что вынуждены работать на праздники

Почти половина россиян (47 процентов), опрошенных аналитическим центром «Консоль.Про», рассказали, что вынуждены работать в праздничные дни по просьбе работодателей или заказчиков. При этом, по оценке респондентов, за работу на майские они смогут получить около 20 тысяч рублей. Результатами исследования специалисты поделились с «Лентой.ру».

«52 процента респондентов отмечают, что за выполнение задач в праздники им не доплачивают. Еще 29 процентов рассказали, что их труд в выходные дни оплачивается по обычной ставке рабочего дня. 13 — что о премиях за работу в выходные дни им приходится напоминать своим нанимателям. При этом, по оценке 53 процентов участников опроса, за работу в выходные они смогут получить более 20 тысяч рублей», — рассказали исследователи.

Отказаться от работы на оставшиеся майские праздники, как выяснили аналитики, планируют только 32 процента респондентов. Меньше всего россияне хотели бы работать в День Победы.

«По данным опроса, самозанятые и индивидуальные предприниматели на 15 процентов реже работают на майских праздниках, –– рассказала юрист, эксперт «Консоль.Про» Анна Чеботарева, — Согласно трудовому законодательству, нельзя заставить сотрудника работать в праздники — нужно его письменное согласие. Такую работу нужно оплатить в двойном размере или дать право на отгул. Самозанятые же могут выполнять задачи в выходные, дополнительной оплаты по закону за это нет».

Ранее аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. предупредили россиян об активизации мошенников во время майских праздников. Мошенники активизируются в рабочие дни в начале мая, так как рассчитывают на снижение уровня защиты компаний.