Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников
Аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. предупредили россиян об активизации мошенников во время майских праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Эксперты рассказали, что во время майских праздников проукраинские хакеры становятся активнее, при этом большинство их атак направлены на госкомпании и медиа. Кроме того, под ударом могут оказаться объекты критической информационной инфраструктуры, транспортный, туристический и логистический секторы.
По мнению специалистов, мошенники активизируются в рабочие дни в начале мая, так как рассчитывают на снижение уровня защиты компаний. «Основная опасность — DDoS-атаки и сливы баз данных», — отметили в компании. При этом, как подчеркнули эксперты, не меньшую опасность в эти дни представляют программы-вымогатели.
Как отметили эксперты, хакеры будут использовать тематику майских праздников для фишинговых рассылок. «Наверняка возрастут массовые атаки на российских пользователей», — заключили в компании.
Ранее IT-эксперт Александра Спасова призвала россиян для защиты данных от мошенников избегать пересылки отсканированных копий и фотографий документов через мессенджеры и соцсети.