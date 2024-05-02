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13:41, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

Аналитики F.A.C.C.T. предупредили об активизации хакеров на майских праздниках

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. предупредили россиян об активизации мошенников во время майских праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Эксперты рассказали, что во время майских праздников проукраинские хакеры становятся активнее, при этом большинство их атак направлены на госкомпании и медиа. Кроме того, под ударом могут оказаться объекты критической информационной инфраструктуры, транспортный, туристический и логистический секторы.

По мнению специалистов, мошенники активизируются в рабочие дни в начале мая, так как рассчитывают на снижение уровня защиты компаний. «Основная опасность — DDoS-атаки и сливы баз данных», — отметили в компании. При этом, как подчеркнули эксперты, не меньшую опасность в эти дни представляют программы-вымогатели.

Как отметили эксперты, хакеры будут использовать тематику майских праздников для фишинговых рассылок. «Наверняка возрастут массовые атаки на российских пользователей», — заключили в компании.

Ранее IT-эксперт Александра Спасова призвала россиян для защиты данных от мошенников избегать пересылки отсканированных копий и фотографий документов через мессенджеры и соцсети.

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      Олег Давыдов
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