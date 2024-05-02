Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

Аналитики F.A.C.C.T. предупредили об активизации хакеров на майских праздниках

Аналитики Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. предупредили россиян об активизации мошенников во время майских праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Эксперты рассказали, что во время майских праздников проукраинские хакеры становятся активнее, при этом большинство их атак направлены на госкомпании и медиа. Кроме того, под ударом могут оказаться объекты критической информационной инфраструктуры, транспортный, туристический и логистический секторы.

По мнению специалистов, мошенники активизируются в рабочие дни в начале мая, так как рассчитывают на снижение уровня защиты компаний. «Основная опасность — DDoS-атаки и сливы баз данных», — отметили в компании. При этом, как подчеркнули эксперты, не меньшую опасность в эти дни представляют программы-вымогатели.

Как отметили эксперты, хакеры будут использовать тематику майских праздников для фишинговых рассылок. «Наверняка возрастут массовые атаки на российских пользователей», — заключили в компании.

Ранее IT-эксперт Александра Спасова призвала россиян для защиты данных от мошенников избегать пересылки отсканированных копий и фотографий документов через мессенджеры и соцсети.