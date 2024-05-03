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05:47, 3 мая 2024Мир

Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Как ситуацию оценивают в США?

Reuters: российские войска зашли на территорию занятой военными США авиабазы 101
СюжетНаселение России:

Фото: US Army / Reuters

Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом сообщает высокопоставленный представитель Пентагона США.

Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе 1000 американских солдат из страны. Уточняется, что российские военные разместились на авиабазе 101, занятой войсками США.

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В Пентагоне ситуацию назвали «не очень хорошей»

Комментируя сложившуюся ситуацию, собеседник Reuters в министерстве обороны США назвал ее «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой».

Также агентству стало известно, что Вашингтон дал понять властям Нигера, что американские военные не могут находиться на базе с российскими солдатами.

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16 февраля 2023

Белый дом признал провал своей политики в Африке

26 апреля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада, где находятся одна тысяча и 100 американских военных соответственно.

Райдер назвал вывод войск временным шагом «в рамках продолжающегося пересмотра нашего сотрудничества в сфере безопасности». Это решение сопровождалось протестами местного населения против нахождения в стране военнослужащих США. На фоне этого Россия прислала в Нигер свою военную технику и инструкторов.

Как пишут СМИ, обе африканские страны избавляются от американских солдат на своей территории под влиянием России. В частности, Нигер хотел бы, чтобы армию страны тренировали российские военные инструкторы.

По данным источников Politico, Белый дом признает провал политики в Африке на фоне успехов России.

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      Марина Совина
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