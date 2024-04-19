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17:56, 19 апреля 2024Мир

Еще одна страна вышлет американские войска из-за влияния России

CNN: республика Чад угрожает расторгнуть соглашение с США о пребывании войск

Фото: Reuters

Решение Чада направить письмо с требованием выслать американские войска из страны можно объяснить ростом российского влияния в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, ряд официальных американских лиц заявил, что этот шаг произошел в критический момент для интересов США в Африке, поскольку Россия укрепляет отношения с государствами по всему континенту.

«Правительства ряда стран находятся в переломном моменте. Поскольку Москва распространяет свои нарративы в регионе (...) Это южный фланг НАТО. Нам нужно иметь возможность поддерживать влияние по всему Магрибу, от Марокко до Ливии», — приводит телеканал слова главы Африканского командования США (AFRICOM) Майкла Лэнгли.

Также в ходе отдельных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам военный заявил, что страны Центральной Африки оказались «перед дилеммой». По его мнению, страны региона якобы жертвуют национальным суверенитетом в обмен на экономическое сотрудничество с Москвой и Пекином.

Ранее правительство Чада направило письмо с угрозой расторгнуть соглашение о безопасности, в котором определяются правила и условия действий американских военнослужащих в стране. В обращении не содержится прямого приказа американским военным покинуть страну. Вашингтон предполагает, что таким образом африканская страна хочет заключить новое соглашение на более выгодных для себя условиях.

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      Дарья Устьянцева
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