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06:29, 26 апреля 2024Мир

США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

Пентагон: США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

США выведут основную часть войск из Нигера и Чада, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит Associated Press.

Райдер назвал вывод войск временным шагом «в рамках продолжающегося пересмотра нашего сотрудничества в сфере безопасности».

В Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100.

По мнению СМИ, обе страны избавляются от американских солдат на своей территории под влиянием России. Как писало издание Politico со ссылкой на источники, Белый дом признает провал политики в Африке на фоне успехов России.

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      Марина Совина
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