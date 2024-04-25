США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

Пентагон: США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

США выведут основную часть войск из Нигера и Чада, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит Associated Press.

Райдер назвал вывод войск временным шагом «в рамках продолжающегося пересмотра нашего сотрудничества в сфере безопасности».

В Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100.

По мнению СМИ, обе страны избавляются от американских солдат на своей территории под влиянием России. Как писало издание Politico со ссылкой на источники, Белый дом признает провал политики в Африке на фоне успехов России.