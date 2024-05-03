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05:19, 3 мая 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о прорыве России в ДНР

Корреспондент Welt Ваннер: Россия совершила прорыв под Часовым Яром в ДНР

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои в районе Часова Яра, российская армия совершает прорыв. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, в районе города «обстановка для украинцев накаляется». Это связано с тем, что российская армия совершила прорыв.

Ваннер подчеркнул, что взятие Часова Яра откроет России путь на Константиновку, Славянску и Краматорску. Эти города являются крупными по меркам Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра в ДНР. Военачальник отметил, что что бойцы ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием». Он предположил, что российское наступление может начаться в конце мая — начале июня.

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      Евгений Силаев
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