В Германии заявили о прорыве России в ДНР

Корреспондент Welt Ваннер: Россия совершила прорыв под Часовым Яром в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои в районе Часова Яра, российская армия совершает прорыв. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, в районе города «обстановка для украинцев накаляется». Это связано с тем, что российская армия совершила прорыв.

Ваннер подчеркнул, что взятие Часова Яра откроет России путь на Константиновку, Славянску и Краматорску. Эти города являются крупными по меркам Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра в ДНР. Военачальник отметил, что что бойцы ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием». Он предположил, что российское наступление может начаться в конце мая — начале июня.