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23:34, 2 мая 2024Бывший СССР

В украинской разведке сочли вопросом времени взятие Часова Яра силами России

Замглавы ГУР Украины Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра ВС России

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными Силами России. Его слова приводит издание The Economist.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — добавил Скибицкий в ответ на вопрос журналиста, будет ли оставление Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта столь же неизбежным, как это было с Авдеевкой и Артемовском.

Также военачальник признал, что бойцы ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием». Он предположил, что российское наступление может начаться в конце мая — начале июня.

Ранее на Западе заявили, что взятие города Часов Яр позволит Российской армии наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, из-за чего Киев опасается его потерять. Ситуация осложняется нагрузкой на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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      Александра Синицына
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