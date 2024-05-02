В украинской разведке сочли вопросом времени взятие Часова Яра силами России

Замглавы ГУР Украины Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра ВС России

Замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными Силами России. Его слова приводит издание The Economist.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — добавил Скибицкий в ответ на вопрос журналиста, будет ли оставление Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта столь же неизбежным, как это было с Авдеевкой и Артемовском.

Также военачальник признал, что бойцы ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием». Он предположил, что российское наступление может начаться в конце мая — начале июня.

Ранее на Западе заявили, что взятие города Часов Яр позволит Российской армии наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, из-за чего Киев опасается его потерять. Ситуация осложняется нагрузкой на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.