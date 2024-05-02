На Западе заявили об опасениях Киева из-за потери Часова Яра

Аналитик Уотлинг: взятие Часова Яра позволит наносить удары по снабжению ВСУ

Взятие города Часов Яр позволит Российской армии наносить удары по маршрутам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за чего Киев опасается его потерять. Об этом заявил старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг в статье для Foreign Affairs.

«Если он падет, российские войска получат командную позицию, с которой можно будет бомбардировать ключевые украинские маршруты снабжения. Таким образом, украинские силы отчаянно пытаются его удержать, даже несмотря на то, что тактическая ситуация становится менее благоприятной», — рассказал военный аналитик.

Он также добавил, что ситуация с Часовым Яром осложняется нагрузкой на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. По его словам, Киев не имеет достаточно ресурсов для обеспечения безопасности ВСУ с неба, что упрощает более точные удары со стороны России по военным позициям.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с аналогичным заявлением о возможном распаде обороны Украины, потере контроля над Часовым Яром. Он также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.