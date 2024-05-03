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06:00, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасных красителях яиц в преддверии Пасхи

Малышева и Продеус назвали опасными красители с содержанием Е129, Е102, Е110

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Терапевт Елена Малышева, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале в преддверии Пасхи предупредили россиян о вредных красителях яиц. Выпуск, в котором врачи назвали опасные добавки, доступен на сайте телеканала.

Продеус призвал отказаться от использования красителей с содержанием диоксида титана и диоксида кремния. «Например: Е129, Е102 и Е110», — пояснила Малышева. Специалистка подчеркнула, что красный и желтые красители чаще всего содержат перечисленные опасные добавки.

Доктор добавила, что указанные обозначения написаны на упаковке красителей. «Когда вы красите яйца, вы должны понимать, что тут поры, что-то будет проникать внутрь», — подчеркнула медик. Продеус рекомендовал для покраски яиц использовать натуральные красители.

Ранее диетолог, эндокринолог Оксана Михалева раскрыла безопасную дозу праздничных угощений на Пасху. Медик рекомендовала съедать в праздник не более 300 граммов куличей.

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      Олег Давыдов
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