Россиян предупредили об опасных красителях яиц в преддверии Пасхи

Малышева и Продеус назвали опасными красители с содержанием Е129, Е102, Е110

Терапевт Елена Малышева, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале в преддверии Пасхи предупредили россиян о вредных красителях яиц. Выпуск, в котором врачи назвали опасные добавки, доступен на сайте телеканала.

Продеус призвал отказаться от использования красителей с содержанием диоксида титана и диоксида кремния. «Например: Е129, Е102 и Е110», — пояснила Малышева. Специалистка подчеркнула, что красный и желтые красители чаще всего содержат перечисленные опасные добавки.

Доктор добавила, что указанные обозначения написаны на упаковке красителей. «Когда вы красите яйца, вы должны понимать, что тут поры, что-то будет проникать внутрь», — подчеркнула медик. Продеус рекомендовал для покраски яиц использовать натуральные красители.

Ранее диетолог, эндокринолог Оксана Михалева раскрыла безопасную дозу праздничных угощений на Пасху. Медик рекомендовала съедать в праздник не более 300 граммов куличей.