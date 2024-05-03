Стали известны возможные поджигатели завода на востоке Москвы

Стало известно, что завод на улице Буракова в Москве могли поджечь конкуренты

Производственный цех, который горел на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты строительной фирмы. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Заместитель гендиректора компании LBM Development «Срочнодом» Владислав Эфрусси рассказал, что сегодня, 3 мая, сгорел их цех по производству термобетона Termotec, который компания хотела представить на выставке «Мосбилд 2024».

По словам Эфрусси, здание могли поджечь представители конкурирующей компании, чтобы не дать вывести на рынок новинку. Представители LBM Development в ближайшее время направятся к сгоревшему зданию и постараются по камерам установить причины инцидента.

Возгорание началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запросили авиацию. Позже к тушению пожара привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники. Пожар ликвидировали в 1:28.