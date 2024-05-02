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23:26, 2 мая 2024Россия

Третий вертолет запросили для тушения пожара в Москве

Третий вертолет запросили для тушения пожара на заводе в Перово
СюжетПожар в Москве:

Пожарные запросили третий вертолет для тушения возгорания на заводе по производству искусственного камня в столичном районе Перово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидируют два вертолета Московского авиационного центра. Третий борт находится в боевой готовности.

Параллельно с этим площадь пожара продолжает расти, существует риск перехода огня на соседнее здание. В ликвидации возгорания принимают участие 120 человек и 35 единиц техники.

Ранее стало известно, что пожар произошел на предприятии на улице Буракова. Возгорание началось на территории мебельного цеха на третьем этаже. Для помощи огнеборцам запросили авиацию.

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      Евгений Силаев
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