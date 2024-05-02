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21:50, 2 мая 2024Россия

На востоке Москвы произошел сильный пожар

На улице Буракова на востоке Москвы произошел пожар площадью 2500 кв. м
СюжетПожар в Москве:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как передает SHOT, горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова, есть угроза обрушения кровли. Площадь пожара — 2500 квадратных метров. По данным ТАСС, для тушения запросили авиацию.

Уточняется, что пожар произошел на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро распространяется по всей площади.

Ранее стало известно, что в Москве в одном из цехов завода по производству ракет «Авангард» произошел пожар. Отмечается, что огонь вспыхнул в цехе № 12 на улице Клары Цеткин. Пожар достиг площади 50 квадратных метров. АО Московский машиностроительный завод «Авангард» числится в составе АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"».

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      Юлия Мискевич
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