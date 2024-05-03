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06:03, 3 мая 2024Силовые структуры

Арестованы еще два фигуранта по делу экс-главы «Цифрума» Демченко

ТАСС: суд в Москве арестовал двух фигурантов по делу Демченко о хищении ₽38 млн

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов по делу экс-главы компании «Цифрум» Ярослава Демченко о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В СИЗО отправлены гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.

Следствие выяснило, что компании «РСВ» и «Клевер» взяли на себя в рамках договора с Демченко обязательства подрядчика при создании платформы «Горизонт». При этом гендиректор «Клевера» в ходе следственных действий заявил, что соглашением Прошко, а у самой компании даже не было технической возможности создать такую программу. На счет компании «РСВ» было перечислено около 32 миллионов рублей из похищенных соучастниками 38 миллионов. Установлено, что остальные бюджетные деньги ушли на счет другой столичной компании, которую сейчас проверяют правоохранители.

В Тверском суде Москвы уточнили, что Прошко уже обжаловал решение о своем аресте.

Ранее Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора компании «Цифрум» Ярослава Демченко до 25 мая 2024 года. Его обвиняют в хищении более 38 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Демченко отвергает подозрения.

В Минцифры заявили ТАСС, что Демченко не связан с проектами министерства. «Ярослав Демченко — экс-директор проекта "Гостех" компании "Цифрум" — никогда не работал в Минцифры и ФКУ "Гостех" и не имеет отношения к министерству», — рассказали в Минцифры.

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      Марина Совина
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