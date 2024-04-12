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17:08, 12 апреля 2024Силовые структуры

Экс-директора «Гостеха» задержали по делу о крупном мошенничестве

Экс-директора «Гостеха» Демченко задержали по делу о крупном мошенничестве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Демченко подозревается в хищении более 20 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Следствие намерено настаивать на аресте фигуранта. Сам он подозрения отвергает.

С 2020 года на платформе «Гостех», которая принадлежит компании «Цифрум», создаются государственные информационные системы (ГИС). К 2024 году все госинформсистемы планировали перевести на нее.

В Минцифры заявили, что Демченко не связан с проектами министерства.

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      Илона Палей
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