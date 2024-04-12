Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве

В Москве суд отправил в СИЗО экс-директора «Гостеха» Демченко

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Демченко пробудет под стражей до 25 мая 2024 года. Его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ. Ожидается, что защита обжалует арест — Демченко отвергает подозрения.

Проект «Гостех» принадлежит компании «Цифрум», которая развивает в России государственные информационные системы (ГИС).