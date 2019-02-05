Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста

Постоялец гостиницы Maxwell, которая входит в сеть люксовых отелей Marriott, остался крайне недоволен цветом воды в ванной своего номера. Об этом сообщает The Sun.

Англичанин Чарльз Ашванден пожаловался, что в расположенной в центре Манхэттена гостинице из крана течет вода коричневого цвета. Он опубликовал видеодоказательство и добавил: «Вот что вы получите, если остановитесь в Maxwell в Нью-Йорке и включите воду с утра».

«Не уверен, что стирка в отеле Maxwell New York не опасна для здоровья. Выглядит не очень привлекательно. Возможно, я приму душ. А может, и нет», — пояснил Ашванден в подписи.

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Позже он написал, что представители отеля не принесли ему извинений из-за случившегося. Отмечается, что стоимость одной ночи в гостинице начинается от 115 фунтов стерлингов (почти десять тысяч рублей).

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