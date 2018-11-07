Дом-хамелеон обнаружили в Москве

Необычный дом появился в составе одного из жилых комплексов, возводимых на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 7 ноября.

Главная особенность 14-этажного здания — фасады, позволяющие воспринимать его то радужно-светлым, то практически черным. Цветовой эффект обеспечивает специальный кирпич, которым облицованы стены объекта. «Именно он дает возможность фасадам менять цвет в зависимости от освещения и погоды, — поясняется в сообщении. — Благодаря этому качеству здание уже получило название "дом-хамелеон"».

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Экстерьер дома, рассчитанного на 224 квартиры, имеет еще одну особенность, архитекторы назвали ее «шестым фасадом». Увидеть «шестой» можно, посмотрев на стену с эркерами снизу-вверх. «Пятым фасадом» строители обычно называют крышу здания.

В мэрии не исключают, что нестандартное здание будет привлекать туристов, и тогда его нанесут на туристическую карту города.

Летом 2018-го полсотни необычных архитектурных объектов Москвы нанесли на напольную интерактивную карту столицы, расположенную в выставочном пространстве «Дом на Брестской». Здания были выбраны москвичами в ходе голосования на портале «Активный гражданин». В их число попали «Дом-яйцо» на Чистых прудах, «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте и другие достопримечательности.

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