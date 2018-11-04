Москвичей поздравили необычным арт-объектом

В Москве на фасаде здания на Садовом кольце появился арт-объект, изображающий виртуальные квартиры с жильцами разных национальностей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Арт-объект открыли ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Из-за необычного эффекта издалека может показаться, что у дома отсутствует стена. Также там присутствует надпись «Россия — наш общий дом!»

Инсталляцию можно найти на фасаде дома по адресу улица Валовая, 29.

День народного единства — российский государственный праздник, отмечающийся 4 ноября начиная с 2005 года.

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