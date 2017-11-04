Россияне попели, потанцевали и помитинговали в День народного единства

Жители Дальнего Востока отметили День народного единства митингами и уличными концертами, передает ТАСС. Так, в Приморье и на Камчатке проходят фестивали, посвященные коренным народам, а жителей Хабаровска знакомят с танцевальным искусством Дагестана.
В Якутии праздничные мероприятия также приурочили к 385-летию вхождению территории в состав российского государства. Кроме того, часть литургии, которую отслужили в Успенском соборе в Москве, прозвучала в честь данного события на якутском языке.
В Кемерово, как сообщает РИА Новости, горожане поучаствовали во флешмобе и исполнили песню «Широка страна моя родная», а в Новосибирске несколько сотен человек начали танцевать и водить хороводы.
В Грозном состоялся митинг. Он прошел в центре города под лозунгом «Россия объединяет». По информации республиканского МВД, в акции приняли участие 50 тысяч человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров в честь праздника устроил конкурс, обещав подарить iPhone X за лучшее стихотворение о президенте России.
День народного единства — российский государственный праздник, отмечающийся 4 ноября, начиная с 2005 года.