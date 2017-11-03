88 ярмарок откроются в Подмосковье в День народного единства

88 ярмарок откроются на территории Московской области в ближайшие выходные по случаю Дня народного единства. Об этом «Ленте.ру» рассказали Министерстве потребительского рынка и услуг региона в пятницу, 3 ноября.

«Торговые ярмарочные площадки будут организованы более чем в 40 муниципалитетах. Самые крупные ярмарки при этом пройдут в Зарайске — предусмотрено 162 торговых местах, Лотошино — 150 торговых мест и в Куровском (Орехово-Зуевский муниципальный район) — 132 торговых места», — уточнил министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Он также отметил, что на ярмарках будет организована разнообразная развлекательная программа, в частности, гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины. На многих торговых площадках производители и фермеры будут реализовывать продукцию с минимальной торговой наценкой. «Самыми яркими станут ярмарки в Одинцове и Воскресенске — там помимо торговли, уникальной продукции из Подмосковья и других регионов пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы и дегустации эксклюзивных продуктов», — добавил министр.

В сентябре около 60 предприятий и фермеров Московской области представили свои товары на сезонной тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», которая проходила в Воскресенске.

4 августа глава региона Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям» в деревне Дубровское городского округа Истра. После мероприятия он пообещал подумать о создании сырной ярмарки в Подмосковье.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.