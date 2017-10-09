В Подмосковье откроется тематическая ярмарка «Регионы России»

В Одинцове на территории рынка «Одинцовский базарчик» 9 октября состоится открытие сезонной тематической ярмарки «Регионы России». Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

«В течение недели в Одинцове пройдет ярмарка, на которой покупатели смогут приобрести высококачественную продукцию производителей и фермерских хозяйств из Московской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Ивановской и других областей», — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

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Он уточнил, что на ярмарке в широком ассортименте будет представлена молочная и колбасная продукция, рыбные деликатесы, овощи, фрукты, продукция пчеловодства, кондитерские изделия, сезонные товары легкой промышленности и многое другое. Кроме того, на ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы по лепке и приготовлению пельменей, дегустация фермерских молочных продуктов и мясных деликатесов.

В прошлом месяце около 60 предприятий и фермеров Московской области представили свои товары на сезонной тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», которая проходила в Воскресенске.

4 августа глава региона Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям» в деревне Дубровское городского округа Истра. После мероприятия он пообещал подумать о создании сырной ярмарки в Подмосковье.