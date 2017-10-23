В Подмосковье откроется ярмарка сельхозтоваров «Дары осени»

Подмосковные фермеры представят свою продукцию на тематической ярмарке «Дары осени», которая пройдет в Химках с 23 по 29 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

В мероприятие также примут участие индивидуальные предприниматели из Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Тульской областей. Сельскохозяйственные производители составят 70 процентов участников ярмарки, остальную треть составят товары текстильной промышленности, а также иная продукция российского производства и народного творчества.

Сопровождаться ярмарка будет яркой концертной программой. Также на время проведения мероприятия на территории ярмарки будет установлена презентационная палатка с корзинами овощей и фруктов.

В прошлом месяце около 60 предприятий и фермеров Московской области представили свои товары на сезонной тематической ярмарке «Сделано в Подмосковье», которая проходила в Воскресенске.

4 августа глава региона Андрей Воробьев принял участие в сырном фестивале «Три года санкциям» в деревне Дубровское городского округа Истра. После мероприятия он пообещал подумать о создании сырной ярмарки в Подмосковье.

20 июля Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве.