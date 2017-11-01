Жители России устремились на День народного единства в Узбекистан

Туристический интернет-сервис «Туту.ру» составил рейтинг самых популярных направлений на День народного единства 4 ноября. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные по продажам авиабилетов по разным направлениям в России и в зарубежные страны. Самыми популярными оказались Узбекистан (9 процентов), Израиль (8,2 процента) и Германия (7,3 процента). При этом отмечается, что в 2016 году Узбекистан находился лишь на 11-м месте по популярности — 2,8 процента всех проданных на День народного единства билетов.

Внутри России наибольшим спросом пользовались билеты из Москвы в Сочи (9,2 процента), Минеральные Воды (7,4 процента) и Симферополь (6,3 процента). При составлении рейтинга учитывались рейсы из всех российских аэропортов во все пункты назначения каждой страны.

День народного единства отмечается в России 4 ноября начиная с 2005 года. История праздника связана с победой народного ополчения над поляками в 1612 году, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского был взят Китай-город и освобожден Кремль.