Предсказан главный цвет 2020 года

Вице-президент Международного исследовательского института Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) предсказала, что главным цветом 2020 года станет синий. Об этом сообщает Footwear News.

По словам Прессман, именно морские оттенки будут основными источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций. Кроме того, в центре внимания модельеров по-прежнему останутся и другие природные цвета: цветочные, телесные, а также коричневые «цвета земли».

«Коричневые оттенки важны в любой гамме и будут навеяны засохшими водорослями и корягами. Белые — песчаные оттенки, а черные будут глубокими и таинственными, похожими на темны глубины океана», — добавила она.

Материалы по теме Все оттенки денег Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета

Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет года с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Главным цветом 2019-го Pantone избрал оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!