Королева Великобритании поддалась модным трендам

Королева Великобритании Елизавета II пришла на воскресную службу в церковь святых Петра и Павла в Кингс-Линне в костюме главного цвета 2019 года. Об этом сообщает Vogue.

На Елизавете было длинное пальто, платье и шляпа из одной и той же ткани кораллового оттенка. Королева дополнила наряд контрастирующими обувью и аксессуарами: черными перчатками, сумкой и туфлями.

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Международный исследовательский институт Pantone огласил цвет 2019 года в декабре 2018-го. Им стал оттенок Pantone 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».

В июне 2018 года Елизавета II привлекла внимание общественности во время церемонии вручения Благороднейшего ордена Подвязки: публика заметила на ее ногах непривычную обувь. На протяжении предыдущих 50 лет королева отдавала предпочтение черным лаковым туфлям британской фирмы Anello & Davide, однако в тот день она пришла на церемонию в обуви серебристого оттенка.

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