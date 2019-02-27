Земля в России подешевеет

Цены на земельные участки под развитие девелоперских проектов могут снизиться в два-три раза благодаря вводу эскроу-счетов. К таким выводам пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Доходность девелоперов из-за перехода на эскроу-счета упадет в 1,5-2,5 раза, подсчитали в компании. Это станет причиной серьезного падения спроса на земельные участки и снизит цены на этом рынке в среднем в два-три раза, отмечается в материалах Knight Frank.

Аналитики компании отмечают, что девелоперские компании уже значительно снизили свою активность в поиске и приобретении новых участков под строительство. «Возникнет серьезное понижающее давление на рынок земли», — прогнозируют в Knight Frank, уточняя, что существенное падение цен на землю не может произойти быстро, поэтому в ближайшей перспективе преимущество получат застройщики, уже располагающие достаточным количеством участков.

Ранее эксперты компании CBRE исследовали предложение земель в Подмосковье, пригодных под размещение коммерческой недвижимости, в частности складских и логистических комплексов. По статистике компании, стоимость одного гектара такой земли в ближайшей к Москве зоне достигает 92 миллионов рублей.

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