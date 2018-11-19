Названы районы Подмосковья с самой дешевой землей

За год к ноябрю 2017 года цены на земельные участки в Московской области снизились в среднем на 2,6 процента. Минимальные цены при этом зафиксированы в Озерском и Серебряно-Прудском районах, свидетельствуют материалы аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Сильнее всего земля подешевела за год в Орехово-Зуевском районе Подмосковья — на 7,1 процента. В Каширском и Зарайском районах снижение составило 6,9 и 6,5 процента соответственно. В число территорий с максимальным падением цен вошли также Шатурский, Ступинский и Ленинский районы. Снижение здесь находилось в пределах 5,4-6,2 процента.

Минимальная стоимость сотки земли в ноябре 2018-го зафиксирована при этом в районах юго-востока Подмосковья, расположенных на максимальном удалении от столицы. Абсолютный минимум отмечается в Озерском районе, где земля продается по 57,3 тысячи рублей за сотку. В Серебряно-Прудском районе области сотка земли стоит 69,3 тысячи рублей, в Павлово-Посадском — 70,6 тысячи. В пятерку самых дешевых районов вошли также Луховицкий и Воскресенский с показателями 71,9-72 тысячи рублей за сотку.

Средняя стоимость сотки во всех районах Московской области в ноябре 2018-го составила 141,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики портала.

«В 2018 году спрос, а следовательно, и продажи загородных земельных участков, продолжили свое снижение, — прокомментировал результаты исследования Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Самыми невостребованными остаются участки без подряда».

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» подсчитали, что популярность ипотеки на рынке загородной недвижимости Подмосковья выросла за год на семь процентов. На долю сделок с привлечением жилищных кредитов по итогам десяти месяцев 2018-го пришлось три четверти от общего объема.

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