Большинство элитного жилья в Москве оказалось не жильем

Три четверти предложения на рынке элитного жилья в Москве относится к нежилой недвижимости: объекты имеют правовой статус апартаментов. Об этом говорится в материалах компании Capital Group, поступивших в четверг, 16 мая, в редакцию «Ленты.ру».

Перевес площадей именно такого назначения объясняется преобладанием на сверхдорогом рынке клубного формата, аудитория которого традиционно равнодушна к наличию возможности прописки.

«[Клубный формат жилья] зачастую строится или появляется в результате реконструкции в историческом центре города. Довольно часто это бывшие доходные дома (...), ставшие в современном рынке нежилыми зданиями, — поясняется в материалах компании. — Для элитного рынка, особенно для формата клубных домов, статус апартаментов не является определяющим при покупке, здесь его доля традиционно высока».

Доля апартаментов в самом верхнем ценовом сегменте элитного рынка, по данным Capital Group, к маю 2019-го составила 73 процента, в более демократичном сегменте показатель достиг 77 процентов.

Апартаменты — формат недвижимости, предназначенный для постоянного проживания, но юридически относящийся к нежилым помещениям различного типа назначения (гостиничный, офисный и тому подобное). Одним из следствий такого статуса апартаментов является невозможность оформить в них постоянную регистрацию.

В марте 2019-го о сложившемся перевесе элитного столичного предложения в пользу апартаментов сообщали аналитики «Бест-Новострой» — тогда, по их данным, доля формата достигла 57 процентов.

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