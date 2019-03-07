Москвичи начали массово скупать элитное жилье

Первые два месяца 2019 года ознаменовались высоким уровнем покупательской активности на московском рынке элитной недвижимости. Об этом говорится в сообщении агентства Kalinka Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, только за январь в столице продали примерно 60 высокобюджетных квартир и апартаментов. В феврале было заключено еще около полусотни сделок. За два месяца число продаж превысило аналогичный показатель за январь — февраль 2018-го на 40 процентов.

Эксперты объясняют повышение спроса на дорогое жилье опасениями, связанными с переходом застройщиков на проектное финансирование. Многие клиенты ждут повышения цен. Кроме того, они боятся роста инфляции и в сложившихся экономических условиях стремятся обезопасить свои сбережения, вложив их в недвижимость.

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Наиболее популярным районом среди покупателей «элитки» остаются Хамовники, утверждают в Kalinka Group. На втором месте — Якиманка, на третьем — Тверской район. Средняя цена покупки дорого жилья в Москве в январе — феврале составила порядка 670 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали риелторы. Самая дорогая сделка с начала 2019 года была закрыта в одном из проектов на улице Плющихе: стоимость проданной квартиры площадью 338 квадратных метров превысила 506 миллионов рублей.

Ранее, в январе 2019-го, были обнародованы данные о самой большой квартире Москвы. Таковой оказался 732-метровый пентхаус, расположенный в одном из элитных жилых комплексов на западе города и занимающий сразу три верхних этажа — с 28-го по 30-й. Объект оценили в 652 миллиона рублей.

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