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В Москве продали рекордно большую квартиру

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На Московском рынке новостроек зафиксирован новый рекорд по площади реализованного жилья. Об этом сообщается в материалах аналитиков Urbanus (есть в редакции «Ленты.ру»).

Самый просторный объект был продан в конце 2018 года, его площадь составила 449 квадратных метров. Квартира-рекордсмен расположена в одном из элитных жилых комплексов «Золотой мили» (неофициальное название территории в районе станции метро «Кропоткинская»), средняя стоимость метра в нем составляет 1,62 миллиона рублей.

Исходя из этого эксперты Urbanus оценили минимальную стоимость квартиры в 727,4 миллиона рублей.

С закрытием этой сделки рынок обновил предыдущий рекорд, который был отмечен в мае 2018-го, — тогда была куплена квартира площадью 433 метра, бюджет сделки составил около 329 миллионов рублей.

В целом, как подсчитали аналитики компании, сделки с объектами площадью от 200 квадратных метров в 2018 году были заключены в 29 столичных новостройках. Две трети таких квартир реализованы на территории Центрального административного округа.

Ранее эксперты «Инком-Недвижимость» проанализировали рынок аренды сверхдорогого жилья и выяснили, что ценовой максимум в этой нише достигает 650 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете квартиросъемщикам предлагается жилье площадью около 200 квадратных метров в 1-м Зачатьевском переулке (район «Золотой мили»).

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