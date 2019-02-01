За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц

В январе 2019-го самой дорогой съемной квартирой российской столицы стало пятикомнатное помещение, расположенное в одном из современных жилых комплексов в 1-м Зачатьевском переулке. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Месяц жизни в элитном районе около станции метро «Кропоткинская», имеющем неофициальное название «Золотая миля», оценили в 650 тысяч рублей, или примерно в 10 тысяч долларов.

В квартире-рекордсмене, общая площадь которой превышает 200 квадратных метров, есть три спальни, кабинет, гостиная-студия с выделенной кухонной зоной, четыре санузла, две гардеробных комнаты. Она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой.

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Как отмечают аналитики, за первый месяц этого года максимальная ставка аренды жилья в Москвы выросла на 100 тысяч рублей — в декабре 2018-го самой дорогой считалась квартира за 550 тысяч в месяц.

Объекты по цене от 400 тысяч до 550 тысяч в месяц эксперты также нашли в Большом Тишинском, Коробейниковом, Малом Каковинском переулках и на Покровском бульваре.

Летом 2018-го риелторы заявляли, что на вторичном рынке жилья «Золотой мили» стоят пустыми около 68 процентов элитных квартир. При этом 57 процентов владельцев незанятых апартаментов не проживают в них сами, не сдают и не хотят продавать по рыночной цене, поскольку она ниже цены, по которой была приобретена недвижимость.

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