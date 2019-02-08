Цены на жилье в России достигли трехлетнего максимума

По итогам 2018-го цены на вторичное жилье достигли уровня 2015 года в большинстве крупных российских городов. Об этом свидетельствуют материалы портала «Авито Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в Москве стоимость квадратного метра в конце года преодолела психологическую отметку в 200 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на семь процентов. В Санкт-Петербурге цена метра превысила 120 тысяч рублей (+11 процентов за год). В среднем по стране «квадрат» подорожал на пять процентов, до 50,4 тысячи рублей.

«Несмотря на многолетнее снижение реальных доходов россиян, цены на вторичную недвижимость продолжают расти, — констатируют эксперты. — По итогам 2018 года больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры — на 6,5 процента. Трехкомнатные квартиры подорожали на 5,8 процента, стоимость однокомнатных квартир увеличилась на пять процентов».

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По наблюдениям «Авито», цены на «вторичку» в стране увеличивались в течение всего 2018 года, но самый резкий скачок произошел в ноябре, после повышения ипотечных ставок.

Снижение стоимости недвижимости по итогам 2018-го зафиксировано в единичных регионах, среди которых Тюменская и Челябинская области, отмечается в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что в январе 2019-го средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум, достигнув наивысшего значения за все время существования рынка недвижимости современной России.

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