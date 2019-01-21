Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках

По итогам 2018-го комнаты в коммунальных квартирах России стали дешевле, чем год назад, в среднем почти на три процента. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость комнаты к началу 2019-го составила 800 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Самые дорогие подобные объекты традиционно представлены в Москве — три миллиона за лот в среднем. «За эти же деньги можно купить среднюю квартиру на вторичном рынке в 40 городах страны, начиная от Читы, Владимира и Ярославля», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Также высока стоимость комнат в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Симферополе — 1,3-1,7 миллиона за среднестатистический объект.

Самые недорогие помещения в коммунальных квартирах продаются в Кургане, Кирове, Вологде, Брянске, Магнитогорске и Ульяновске — в перечисленных городах за них просят в среднем от 450 тысяч до 490 тысяч рублей.

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По данным экспертов, за 2018 год наибольший рост стоимости комнат — почти на четверть — показали Владивосток, Сургут и Череповец. Сильнее всего цены упали в Мурманске ( минус 23 процента), Ульяновске (минус 22 процента), Рязани (минус 20 процентов) и Брянске (минус 19 процентов).

«Если отдельное жилье в прошлом году впервые с начала кризиса пошло в рост, то комнаты в коммуналках по-прежнему продолжают терять в стоимости, — отмечают в «Мире квартир». — Покупка комнат актуальна в первую очередь для тех, у кого нет накоплений и возможности взять ипотеку на квартиру. Но именно эта категория покупателей в текущей экономической ситуации оказалась в самом плачевном положении. А при отсутствии платежеспособного спроса нет никаких предпосылок для роста цен».

Ранее, в июле 2018-го, были названы московские районы с самыми недорогими съемными комнатами. Первое место досталось поселению Филимонковское (Новая Москва), где средняя ставка аренды помещения в коммунальной квартире составила девять тысяч рублей в месяц.

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