Комнату Коляна из «Реальных пацанов» выставили на продажу

В Перми выставлена на продажу комната, в которой снимались интерьеры дома одного из героев сериала «Реальные пацаны» — Коляна (актер Николай Наумов). Об этом сообщается на сайте «АиФ-Прикамье».

Объявление о продаже появилось на одной из интернет-площадок. Комната площадью 20 квадратных метров в «Доме грузчика» на Монастырской улице оценена продавцом в 980 тысяч рублей.

Как отмечает издание, на продажу также выставлен Mercedes-Benz G-класс, участвовавший в съемках «Реальных пацанов». Стоимость автомобиля — 1,35 миллиона рублей. «На сайте пояснили, что съемки сериала по плану закончатся весной 2019 года, поэтому и стало возможным приобрести жилплощадь и автомобиль», — пишет «АиФ-Прикамье».

«Дом грузчика» — памятник регионального значения, его строительство было начато в 1920-е годы и завершено в 1939-м. В 1955 году к зданию пристроены два дополнительных крыла. Изначально в доме размещалось общежитие для работников пермского речного порта.

«Реальные пацаны» выходят в эфир с 2010 года. После первого сезона сериал, рассказывающий о жизни гопника Коляна и его друзей, был признан краевым парламентом культурным достоянием региона. В 2018 и 2019 годах транслируется шестой сезон сериала, который должен стать заключительным.

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