Оператор «Реальных пацанов» упал с балкона, сломал конечности и продолжил съемку

Оператор «Реальных пацанов» Денис Пачулия во время съемок сериала в ресторане упал со второго этажа, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина поскользнулся при попытке выставить кадр и упал вниз с пятиметровой высоты. В результате падения 36-летний оператор сломал руку и ногу.

Как сообщает Пятый канал, «вскоре после инцидента самоотверженный оператор вернулся на съемочную площадку и продолжил работу».

В январе Антон Богданов, исполнивший одну из главных ролей сериала, попал в ДТП в Таиланде, в котором повредил руку и ногу.

«Реальные пацаны» — российский комедийный телесериал о жителе Перми Коляне, которого регулярно постигают неудачи. Его постоянно впутывают в различные истории друзья, работники автомастерской Антоха и Вован. Спустя несколько сезонов Колян стал депутатом. Комедия выходит по ТНТ, она официально признана культурным достоянием Пермского края.