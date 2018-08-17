Звезда «Реальных пацанов» подал в суд на Россию

Актер и предприниматель Армен Бежанян подал в суд на Россию с требованием компенсации. Об этом он сообщил Ura.ru в пятницу, 17 августа.

Бежанян требует миллиард рублей за незаконное уголовное преследование.

«Я доказал в суде, что в отношении меня незаконно велись следственные действия. Причем это было ясно с самого начала. Но преследование продолжалось, повлекло массу негативных публикаций в СМИ обо мне. Смысл моего иска — добиться, чтобы должностные лица понесли ответственность. Эти люди, прикрываясь гербом РФ, творили беззаконие. Подобное не должно повториться ни с кем», — заявил он.

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Актер подал иск в Осинский районный суд. По его словам, позже он вместе с адвокатами подсчитает материальные убытки и подаст второй иск.

В феврале Бежаняна признали виновным в причинении ущерба бюджету Осинского района. По версии следствия, актер выиграл на торгах права на аренду нескольких земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Аренду через некоторое время продлили, так как на участках были фундаменты построек. Однако позже строители изменили проект, и администрация посчитала, что Бежанян изначально не планировал ничего строить, а ввел администрацию в заблуждение, чтобы платить более низкую аренду. По мнению суда, в бюджет таким образом было недополучено около 300 тысяч рублей.

После того, как артист подал кассационную жалобу в Пермский краевой суд, уголовное преследование было признано незаконным.

Армен Бежанян наиболее известен по роли Арменки, отчима Коляна, в сериале «Реальные пацаны».

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