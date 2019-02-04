Москва установила рекорд стоимости вторичного жилья

В январе 2019-го средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум, достигнув наивысшего значения за все время существования рынка недвижимости современной России. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

206 тысяч рублей — примерно в такую сумму в начале года оценивали квадратный метр неновых квартир в столице. Как отмечают аналитики, рекордно высокая цена «вторички» зафиксирована на фоне аномально малочисленной экспозиции: в январе на продажу в Москве было выставлено менее 19 тысяч лотов. «На таком низком уровне данный показатель последний раз находился 13 лет назад, в начале 2006-го», — указывают в «ИНКОМ».

Материалы по теме Это низко Где купить самые дешевые квартиры в Москве

Одновременно в агентстве отмечают окончание периода повышенной покупательской активности, наблюдавшейся с осени 2017-го. «Ценовой максимум, фиксируемый статистикой, в настоящее время отнюдь не является следствием решительных действий покупателей, а свидетельствует прежде всего о крайне высоких ценовых ожиданиях продавцов и избытке в экспозиции наиболее дорогостоящих объектов», — поясняется в сообщении.

Согласно ранее опубликованным данным, в январе 2019-го стоимость самой дешевой неновой квартиры в Москве составила 1,6 миллиона рублей — столько просили за студию без отделки общей площадью около девяти квадратных метров, расположенную в многоквартирном доме в 18 минутах ходьбы от станции метро «Алтуфьево».

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!