Скачку цен на жилье в Москве нашли объяснение

Средняя цена квадратного метра в новостройках «старой» Москвы выросла за год на восемь процентов, в ТиНАО показатель увеличился на 16 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН, поступивших 5 февраля в редакцию «Ленты.ру».

В число причин такой динамики эксперты компании включают улучшение транспортной ситуации с открытием новых станций метро, высокий спрос и рост цен по мере повышения строительной готовности жилых комплексов.

«Фактор скорого открытия станции метро вблизи новостройки почти всегда учитывается застройщиками с момента начала активных строительных работ», — отмечается в исследовании. В частности, по данным ЦИАН, ожидание открытия станции метро «Некрасовка» стало в 2018 году причиной роста цен на жилье в некоторых корпусах строящихся ЖК на 56 процентов. В Новой Москве с запуском метро цены в ряде корпусов поднялись на 58 процентов.

Максимальный рост цен по мере строительной готовности объектов в новостройках Москвы в 2018 году составил 38 процентов, подсчитали в компании. В некоторых новостройках цены повысились на 21-28 процентов.

Еще одним фактором роста в ЦИАН назвали изменение ценника из-за успешных продаж. «Большинство застройщиков на фоне высокого спроса начинают увеличивать цены», — констатируют аналитики. Абсолютный рекорд роста цены по данной причине в 2018 году был зафиксирован на уровне 38 процентов.

Ранее аналитики компании «Инком-Недвижимость» сообщили о беспредедентном росте стоимости вторичного жилья в Москве. По их статистике, средняя по городу цена метра квартиры в старом фонде достигла в январе 2019-го 206 тысяч рублей, что явилось абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

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