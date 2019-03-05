Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели в два раза

Средний бюджет предложения апартаментов в башнях ММДЦ «Москва-Сити» за десять лет снизился в долларовом выражении более чем вдвое, следует из материалов компании Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2008 году средний показатель составлял, по данным аналитиков компании, порядка двух миллионов долларов, в 2018-м — 975 тысяч долларов за единицу жилья.

Такая динамика объясняется, в частности, снижением средней площади выводимых на рынок апартаментов: за десять лет она снизилась на 30 процентов, со 165 до 115,7 квадратного метра.

В Savills добавили также, что в 2018 году покупатели потратили на апартаменты в «Сити» 12,6 миллиарда рублей, это вдвое выше, чем в 2016-м.

В 2018 году аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что с 2010 года объем предложения офисов в районе «Москва-Сити» вырос втрое, с 0,4 до 1,2 миллиона квадратных метров. Доля пустующих площадей в ММДЦ сократилась при этом в 2,7 раза.

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