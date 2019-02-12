Неизвестные скупили недвижимость в «Москва-Сити» на рекордную сумму

В 2018 году в небоскребах ММДЦ «Москва-Сити» было продано недвижимости на 12,6 миллиарда рублей, это рекордный для делового центра показатель. Такие данные содержатся в материалах аналитиков Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Продажи апартаментов в "Москва-Сити" продолжают расти — сегодня уже треть сделок, заключаемых на рынке премиального жилья Москвы, приходится на этот деловой центр. Только в 2018 году покупатели потратили на апартаменты в Сити рекордную сумму — 12,6 миллиарда рублей. При этом за последние три года, с 2016-го по сегодняшний день, этот показатель вырос более, чем в два раза, как и количество ежемесячно заключаемых сделок», — прокомментировал результаты исследования Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России.

В течение года в проектах ММДЦ ежемесячно заключалось около 30 сделок, тогда как в 2016-м аналогичный показатель не превышал 13, подсчитали в компании.

Ранее аналитики компании Colliers International отметили, что в ММДЦ «Москва-Сити» сокращается доля иностранных компаний. Причиной этого эксперты назвали окончание срока арендных договоров у целого ряда зарубежных игроков фармацевтической отрасли, банковского сектора и сферы IT. Эти арендаторы не стали заключать новые договоры и переехали в другие бизнес-центры.

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