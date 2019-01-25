В «Москва-Сити» загорелся жир

На уровне 62-го этажа «Запад» комплекса «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити» произошло возгорание. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители пресс-службы ЗАО «Башня Федерация».

Инцидент произошел утром 25 января. По сообщению представителей компании, загорелись жировые отложения в технологической вентиляции ресторана, что стало причиной сильного задымления.

Возгорание удалось быстро ликвидировать, в ходе инцидента никто не пострадал, эвакуация из здания не проводилась, добавили в пресс-службе.

В городском МЧС подтверждают, что в здании из-за жировых отложений в вентиляции произошла вспышка, и последующее задымление удалось быстро ликвидировать.

«Москва-Сити» — высотный деловой район столицы, строящийся в районе Пресненской набережной с 2000-х годов. В состав района входят башни-небоскребы с офисными площадями и апартаментами.

Как подсчитали в компании Point Estate, в 2018 году темпы продаж апартаментов в «Москва-Сити» заметно выросли. В частности, в первом квартале было заключено 525 сделок — это в четыре раза больше показателей аналогичного периода 2017-го. Подобная динамика сохранялась и в дальнейшем, отметили в компании, уточнив, что средний бюджет сделки с апартаментами в комплексе составил порядка 36,4 миллиона рублей.

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