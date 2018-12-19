Москва вошла в топ городов Европы с самыми дорогими офисами

По итогам 2018 года городами мира с самыми высокими ставками аренды премиальной офисной недвижимости признаны Гонконг, Нью-Йорк и Лондон. Москва заняла в общем рейтинге 26-е место и поднялась на третью позицию среди европейских рынков. Об этом свидетельствуют материалы компании JLL, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Средняя арендная ставка в российской столице достигла 1,01 тысячи долларов за квадратный метр, подсчитали аналитики.

«В центре Москвы новые офисы не появляются, а свободных площадей на рынке осталось мало: вакантность в Центральном деловом районе достигла десятилетнего минимума — 7,7 процента, — отмечается в исследовании. — Это привело к росту максимальных запрашиваемых арендных ставок на рынке премиальных офисов».

В Гонконге ставка аренды высококлассных офисов достигла 3,4 тысячи долларов за «квадрат» в год. В Нью-Йорке аналогичный показатель равен 2,28 тысячи долларов, в Лондоне — 2,09 тысячи долларов.

Материалы по теме Мест нет Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян

В Европе Москву по уровню арендных ставок обогнала только британская столица, два района которой — Вест-Энд и Сити — заняли первую и вторую строчки регионального рейтинга.

Как указывают в JLL, на территории континентального Китая расположились четыре из десяти самых дорогих офисных рынков мира. Помимо Гонконга, в топ попали Финансовая улица в Пекине, район Футянь Шэньчжэня и Центральный деловой район Пекина.

Ранее, в октябре, были названы самые дорогие для бизнеса города мира. Список возглавил Гонконг, где средняя стоимость аренды жилья и офисного пространства для одного работника достигла 112,4 тысячи долларов в год. Второе место рейтинга занял Нью-Йорк, третье — Лондон. В десятку также попали Токио, Амстердам, Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!