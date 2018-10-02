Названы самые дорогие для бизнеса города мира

К осени 2018-го Гонконг стал самым дорогим городом мира для размещения сотрудников компаний. Об этом свидетельствуют материалы компании Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру» во вторник, 2 октября.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды жилья и офисного пространства для одного работника в китайском деловом центре достигла 112,4 тысячи долларов в год. Второе место рейтинга занял Нью-Йорк, где аналогичный показатель равен 108,2 тысячи долларов, третье — Лондон (96 тысяч долларов). В десятку дорогих для бизнеса мегаполисов также попали Токио, Амстердам, Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин.

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Москва оказалась на 19 позиции списка из 33 городов. Жилье и рабочее место для одного сотрудника в российской столице в совокупности обходятся в 44 тысячи долларов в год. За год данный показатель увеличился почти на два процента.

В целом за последние 12 месяцев стоимость содержания сотрудников снизилась в девяти крупнейших деловых центрах мира, возросла в 24-х. Наибольший рост (+15 процентов) показал китайский Тяньцзинь, наибольшее падение — на 9,5 процента — Рио-де-Жанейро.

«Стоимость размещения — это единственный фактор, который оказывает влияние на компании, когда они решают, где разместить свои центры, — отмечают в Savills. — Однако наш анализ дает представление о меняющихся отношениях между городами мира с течением времени. Возрастающие издержки на аренду жилья и офисов являются показателем успешности городов в определенный момент времени. Но в средне- и долгосрочных периодах для конкретного города и экономики его страны лучшим ориентиром являются будущие издержки арендаторов и доходность инвестиций».

Согласно ранее опубликованным данным, Москва к лету 2018-го заняла десятое место в списке самых дорогих деловых центров мира. Средняя ставка аренды премиальной офисной недвижимости в российской столице составила 782 доллара за квадратный метр в год. Первую позицию рейтинга из года в год занимает Гонконг.

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