Москве пообещали минимум офисов

Объем ввода офисной недвижимости в Москве по итогам 2018 года может стать самым низким за последнюю декаду, говорится в сообщении компании CBRE, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

По прогнозам аналитиков, девелоперы построят не более 200 тысяч квадратных метров деловых площадей — в два раза меньше, чем в 2017-м. В третьем квартале 2018 года объем нового предложения офисов составил порядка 65 тысяч квадратных метров.

«В 2019 году мы также не увидим на офисной карте появления новых масштабных бизнес-центров, как это было в 2017-м. Самым крупным объектом в списке ожидаемого нового предложения в 2019-м является многофункциональный комплекс "Искра-Парк", где площадь офисной части составит 49,7 тысячи квадратных метров», — отмечают аналитики.

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На фоне сокращения объемов строительства офисов снижается доля свободных площадей: в течение третьего квартала 2018 года уровень вакансии снизился на 0,6 процентного пункта и достиг уровня 10,9 процента. Всего в Москве сейчас свободны примерно 1,6 миллиона квадратных метров офисных помещений, подсчитали в CBRE. Больше всего незанятых офисов в Новой Москве, а также на прилегающих к городу областных территориях.

Ранее, 28 сентября, была названа тройка самых дорогих офисов столицы. Первое и второе места достались бизнес-центру «Демидов» и торгово-деловому центру «Лотте Плаза», где офисные площади предлагаются в аренду по 950 долларов за квадратный метр в год. На третьем месте с показателем 850 долларов за метр в год оказался комплекс «Берлинский дом».

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