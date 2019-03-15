Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем

Доля апартаментов — недвижимости, предназначенной для проживания, но юридически относящейся к нежилым помещениям, — в сегменте элитного жилья в Москве достигла 57 процентов. Об этом сообщается в материалах аналитиков компании «Бест-Новострой» (есть в редакции «Ленты.ру»).

В начале марта 2019-го в продаже находилось 728 высокобюджетных квартир и 956 апартаментов. С начала февраля количество элитных квартир сократилось на четыре процента. Доля апартаментов выросла на восемь процентов.

Оба формата элитной недвижимости прибавили в цене, отмечают в компании. Средний бюджет покупки апартаментов вырос с начала февраля на восемь процентов, до 105,5 миллиона рублей за лот, а квартиры — на два процента, до 137,3 миллиона.

Средняя стоимость квадратного метра в элитных квартирах составила 890 тысяч, в апартаментах — 838,7 тысячи рублей.

Ранее о существенном росте доли предложения апартаментов на первичном рынке столицы сообщали аналитики компании Blackwood. По их статистике, особенно заметным оказался скачок в третьем квартале 2018-го, когда показатель вырос на 12,8 процента.

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