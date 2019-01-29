Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы

В январе 2019-го ценовой минимум на московском рынке апартаментов составил 2,72 миллиона рублей, свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в такую сумму оценили 15-метровый лот в одном из строящихся апартаментных комплексов в Таганском районе города. В целом за прошлый год квадратный метр недорогого жилья без права регистрации подорожал почти на 19 процентов, до 173 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Апартаменты элитного класса прибавили в цене около 14 процентов, бизнес- и премиум-класса — два процента.

Всего к началу 2019-го в Москве велись продажи в 124 новых комплексах с апартаментами, общее число подобных лотов на рынке составило 11,2 тысячи. Наибольшая доля предложения — порядка 30 процентов — сосредоточена в Центральном округе.

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Помимо проекта с дешевыми апартаментами в Таганском районе, недорогие предложения (до трех миллионов рублей за лот) есть в Северном и Дмитровском районах. Самые дорогие объекты в свою очередь представлены в Тверском, Пресненском районах и на Якиманке. Рекорд стоимости в этом сегменте рынка недвижимости — два миллиарда рублей — столько просят за пентхаус площадью около тысячи метров на 1-й Тверской-Ямской улице.

Осенью 2018-го Минэкономразвития отвергло механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. В ведомстве заявили, что недопустимо изменять статус недвижимости по особым правилам для каждого региона страны без учета действующего федерального законодательства. Парламентарии предлагали наделить субъекты правом самостоятельно решать судьбу тех или иных апартаментных комплексов.

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