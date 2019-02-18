В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир

На московском рынке жилья в открытой продаже представлены 34 предложения квартир и апартаментов стоимостью от миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах международного риелторского агентства Savills, предоставленных редакции «Ленты.ру».

Совокупная стоимость этих объектов составляет 50 миллиардов рублей, подсчитали аналитики. Квадратный метр каждого в среднем стоит около 2,1 миллиона рублей — по такой цене можно приобрести полноценную квартиру в Подмосковье или на территории Новой Москвы.

«Объекты в столице, стоимость которых превышает миллиард рублей, — это действительно штучный товар, — подчеркивают риелторы. — Все они расположены в самых престижных центральных районах столицы, и к ним всегда приковано самое пристальное внимание».

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По данным экспертов, наибольшая доля ультрадорогих квартир — 82 процента — сосредоточена в жилых комплексах, построенных в 2000-2018 годах. Еще девять процентов лотов расположены в домах, ввод которых в эксплуатацию планируется после 2018 года. Оставшиеся предлагаются в зданиях исторической застройки (1910 — 1955 годов).

Средняя площадь квартир, оцененных более чем в миллиард рублей, составляет 1,1 тысячи квадратных метров, выяснили в Savills.

Ранее в феврале сообщалось, что почти половина — 46 процентов — новых элитных новостроек в Москве поступает в продажу в закрытом режиме. Такая модель реализации предполагает непубличные переговоры с ограниченным кругом потенциальных покупателей. Зачастую о реальных ценах и возможных скидках в дорогих комплексах не знают даже риелторы.

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